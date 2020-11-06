Число работающих в России иностранцев, по данным МВД на 30 сентября, составило более 1,795 млн человек, пишут «Известия» . Ровно год назад этот показатель был на 22,5% выше и держался уровне более 2,3 млн, сообщили в ведомстве. Там добавили, что произошло сокращение по всем категориям иностранных работников. Почти на 30% сократилось и количество действительных разрешений на работу — 85,7 тыс. вместо 121,8 тыс. в прошлом году. На 26% снизилось число работающих в России граждан стран Евразийского экономического союза. На 30 сентября этот показатель составил 333 тыс. человек, год назад — более 450 тыс.

В МВД отметили, что на рынке труда в РФ в наибольшей степени представлены выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Украины, Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдавии, Белоруссии, Вьетнама и Турции. В Минтруде рассказали, что большую часть иностранных работников составляют граждане без виз, учет и трудовую деятельность которых регулирует МВД. Это преимущественно граждане СНГ и ЕАЭС. К компетенции Минтруда относится распределение квот на привлечение иностранных граждан, работающих в России на основании визы. Больше всего иностранных граждан приезжает на работу на основании визы из Китая, Вьетнама, Турции, Индии и Сербии, добавили в ведомстве.

Эксперты оценили последствия оттока мигрантов из России В Москве число трудовых мигрантов снизилось на 40% с начала 2020 года, информировали столичные власти.

По словам председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, многие иностранные граждане уехали, освободились места для того, чтобы были трудоустроены наши граждане. Но из-за отсутствия системного подхода получается, что выпадающие ресурсы не были компенсированы имеющимися. Пандемия урезала многие рабочие места, заставив людей уехать домой, рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она добавила, что сейчас рынок труда меняется, а многие профессии и специальности переходят в удаленный формат. В связи с этим спрогнозировать необходимое количество мигрантов на будущее пока крайне сложно.