Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу банка «Югра» на определение о прекращении производства по делу о банкротстве нефтяной компании «Дулисьма», принадлежащей бывшему собственнику банка Алексею Хотину, сообщили в суде. Банк обжаловал в кассационной инстанции определение Арбитражного суда Москвы от 1 июня и постановление апелляции от 17 августа.

Основанием для подачи заявления о признании банкротом послужила задолженность, основанная на договорах поручительства между банком и «Дулисьмой». Суд отметил, что обязательства нефтяной компании перед заявителем по перечисленным договорам прекращены.

Банк «Югра» обжаловал отказ в банкротстве компании «Дулисьма» Хотина Банк обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 1 июня.

Мосгорсуд 13 октября изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Хотина по уголовному делу о хищении 7,5 млрд рублей кредитной организации. Суд также назначил запрет определенных действий двум другим фигурантам дела — Дмитрию Шиляеву и экс-президенту кредитной организации Алексею Нефедову. Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения»).