Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 35 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 43 копейки. На 10:10 мск курс доллара вырос на 30 копеек и составил 77,3 рубля, а евро подорожал до 91,46 рубля (плюс 40 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра пара доллар/рубль находится на ключевой поддержке 76,8 рубля. По его словам, в случае сохранения повышенного спроса на рисковые активы стоит ожидать краткосрочного укрепления рубля до 75,3 рубля за доллар. Учитывая, что рост нефтяных котировок застопорился, то по итогам дня ожидается ослабление рубля до 78,15 рубля за доллар, прогнозировал эксперт.

«Вчера пара доллар/рубль практически дошла до сильной поддержки 76,6, сегодня же нет никаких поводов даже проверять ее на прочность. Общий негативный фон и особенно падение нефти вполне могут отправить пару ближе к 78, тем более что спекулянты начнут фиксировать вчерашнюю огромную прибыль», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.