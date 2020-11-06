Банковская группа Intesa Sanpaolo получила за девять месяцев 2020 года 3,073 млрд евро чистой прибыли, уменьшив аналогичный показатель прошлого года (3,31 млрд евро). Такие данные консолидированной финансовой отчетности, утвержденной на заседании правления группы, приводятся в пятницу в релизе банка «Интеза», российской «дочки» группы.

«Результаты работы за первые девять месяцев 2020 года подтверждают способность группа Intesa Sanpaolo эффективно противостоять сложным последствиям пандемии COVID-19. Они отражают устойчивую прибыльность группы, основанную на прочности капитала, значительной ликвидности, устойчивой и хорошо диверсифицированной бизнес-модели и стратегической гибкости в управлении операционными расходами», — отмечается в релизе.



Чистая прибыль по итогам III квартала 2020 года составила 507 млн евро по сравнению с 1,415 млрд евро во II квартале.



Операционные доходы по итогам III квартала текущего года составили 4,083 млрд евро, что ниже на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а по итогам трех кварталов составили 13,158 млрд, что ниже на 3,2% по сравнению с итогами того же периода 2019 года.

Операционные расходы по итогам III квартала 2020 года снизились на 1,5% по сравнению со II кварталом текущего года и составили 2,196 млрд евро, а по итогам девяти месяцев составили 6,599 млрд евро, что ниже на 3,7% по сравнению с тремя кварталами 2019 года.

Операционная маржа по итогам III квартала 2020 года составила 1,887 млрд евро, снизившись на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, а по итогам трех кварталов составила 6,559 млрд, что ниже на 2,6% по сравнению с тремя кварталами 2019 года.

Валовая прибыль в III квартале 2020 года составила 997 млн евро по сравнению с 1,883 млн евро во II квартале 2020 года, а по итогам трех кварталов снизилась до 4,856 млн евро (5,323 млн за три квартала 2019-го).

«Устойчивое создание стоимости для акционеров будет обеспечиваться в том числе за счет приобретения контроля над UBI Banca, которое состоялось 5 августа 2020 года. Его интеграция успешно продвигается и несет с собой незначительные риски за счет опыта группы Intesa Sanpaolo в управлении такими процессами, укреплении локальной экономики и учета интересов сотрудников UBI Banca. Это обеспечит дальнейшее снижение рисков, значительный синергетический эффект без социальных потерь», — говорится в комментарии группы.