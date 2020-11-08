Россельхозбанк открыл экосистему «Мое время» для аудитории старше 55 лет в формате интернет-ресурса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сервис играет роль комфортного пространства в Интернете для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Экосистема «Мое время» содержит интересный контент, дает возможность пользователям получать доступ к полезным для старшего поколения сервисам и дистанционным консультациям по всем жизненным ситуациям», — говорится в релизе.

Пользователям сервиса доступен онлайн-журнал со статьями по актуальным для старшего поколения вопросам: о налогах и сбережениях, изменениях в законодательстве, недвижимости, медицине, ЖКХ, материалы о здоровом образе жизни и семейных отношениях, советы для дачников и огородников. Пользователи могут обсуждать статьи, оставлять отзывы о банковских продуктах, задавать уточняющие вопросы экспертам и делиться личным опытом друг с другом.

Посетители экосистемы смогут получить услуги в области телемедицины, страховых продуктов, социального сервиса, а также финансовой грамотности. На экосистеме представлены продукты банка, которые разработаны специально для людей пенсионного и предпенсионного возраста и предлагаются на льготных условиях.

Посетители экосистемы всегда смогут рассчитывать на консультативную поддержку сотрудников банка, отмечается в сообщении.

Кроме того, для повышения финансовой грамотности людей старшего поколения на ресурсе создана специальная рубрика «Деньги», в рамках которой будут публиковаться материалы с описанием финансовых инструментов и техник обращения с деньгами, советы по безопасности банковских операций, а также полезная нормативная информация.