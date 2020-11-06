Мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через семь дней сообщений, он сделает беседы еще более неуловимыми и конфиденциальными, говорится в блоге компании.



«Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp», — отмечается в релизе.

Когда этот режим включен, новые сообщения, отправляемые в чат, будут исчезать из него через семь дней. Любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать админ.

«Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. Список покупок или адрес магазина, которые вы получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем исчезнут, когда станут вам не нужны», — уточняют в компании.

Режим исчезающих сообщений станет доступен пользователям по всему миру в течение этого месяца.