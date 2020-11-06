Парламентарии не поддержат предложение специалистов Высшей школы экономики повысить налоги для обеспеченных граждан и компаний, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. По ее словам, сейчас сложная ситуация в экономике и «оказывать давление на бизнес и граждан повышенными налогами нецелесообразно».

«Бюджет уже сверстан, готовится ко второму чтению, и такие существенные изменения в него вряд ли будут вноситься», — сказала Перминова.

Ранее эксперты ВШЭ предложили повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных россиян на уровне 20—24% для доходов свыше 12 млн и 24 млн рублей в год, а также налог на прибыль компаний до 24—30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.

Перминова подчеркнула, что после двадцатилетнего периода, когда использовалась плоская шкала налогообложения, уже предприняты определенные шаги по повышению налоговой ставки для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, до 15%. «Порядка 60 миллиардов рублей пойдут на благое дело», — отметила она.



ВШЭ предложила поднять налоги на доходы состоятельных россиян По словам экспертов, поскольку ВШЭ предлагает облагать повышенным налогом только неинвестируемые доходы, такой подход представляет собой штраф за накопление капитала.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Ирины Гусевой («Единая Россия»), предложение экспертов ВШЭ справедливо и соответствующие поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта о росте НДФЛ до 15% для лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Она отметила, что готова лично вносить соответствующую поправку.



Как сообщила Гусева, вопрос о прогрессивном налогообложении часто поднимался и было много вариантов этой идеи, но эта тема поднимается «не просто ради какого-то дешевого пиара, а это ради того, чтобы была достигнута какая-то цель». «Я абсолютно готова это поддержать, потому что сейчас уже мы видим, что 15% — это те, кто 5 миллионов получает, такая категория есть, но теперь следующая категория — те, кто получает больше 12 миллионов», — отметила она.