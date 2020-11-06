Пособия назначены в России более чем на 4,2 млн детей в возрасте от трех до семи лет. На эти цели перечислили 202 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

«Для оформления ежемесячной выплаты родителям достаточно подать заявление. Дополнительные сведения органов соцзащиты специалисты получают путем межведомственного взаимодействия», — сказала она на Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства».

В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей. Ежемесячные выплаты назначаются на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума.