Дальнейшая корректировка шкалы НДФЛ и налога на прибыль в России сейчас не рассматривается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«По поручению президента было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль, такие изменения в Налоговом кодексе сейчас не разрабатываются», — отметили в Минфине.

Ранее эксперты Высшей школы экономики в заключении на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов посчитали возможным повышение налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций. Эксперты предложили повысить НДФЛ для состоятельных россиян на уровне 20—24% для доходов свыше 12 млн и 24 млн рублей в год, а также налог на прибыль компаний до 24—30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.