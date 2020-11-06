Некоторые пользователи столкнулись с проблемами при совершении денежных переводов в СберБанк. Так, клиенты Тинькофф Банка и ВТБ сообщили, что им не удалось совершить переводы, передавал Прайм .

При попытке совершить перевод из Тинькофф Банка в приложении появилось сообщение, что банк получателя средств не отвечает. Система предложила совершить перевод позднее. Интернет-банк ВТБ при попытке совершить перевод по номеру телефона выдал сообщение, что СберБанк отклонил операцию. Было также предложено совершить операцию позднее или сделать перевод по номеру карты.

«В настоящее время все переводы проводятся в штатном режиме», — прокомментировали Банки.ру в пресс-службе СберБанка.