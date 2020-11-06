ЦБ установил официальные курсы валют с 7 ноября.

Курс доллара понизился на 1 рубль 26,84 копейки, составив 77,1875 рубля (78,4559 рубля на 6 ноября). Курс евро снизился на 77,15 копейки до 91,3514 рубля (92,1229 рубля на 6 ноября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:51 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 49 копеек и составил 77,49 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 79 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 91,85 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 76,97—77,64 рубля за доллар и 91,08—91,88 рубля за евро.