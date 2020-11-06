Мировая экономика подает первые признаки восстановления в результате беспрецедентных мер макроэкономической политики, однако остается еще много неопределенности. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, будет иметь долгосрочные последствия для мира, такие как рост долговой нагрузки и финансовой уязвимости. К этим выводам пришли участники ключевой сессии онлайн-заседания клуба управляющих 26 центральных банков Средней Азии, Черноморского региона и Балкан, которое прошло под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Пандемия COVID-19 повлияла в том числе на дальнейшее расширение роли e-commerce и технологий электронных расчетов. Это одна из причин все более активного изучения финансовыми регуляторами вопроса цифровых валют центральных банков. Данной теме была посвящена вторая сессия заседания, которую провел заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Решая вопрос о выпуске цифровой валюты, любой центральный банк должен в первую очередь оценить ее влияние на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также продумать, как предупреждать и минимизировать киберриски.

Эти и другие вопросы первые лица центральных банков обсудили с представителями Международного валютного фонда и Всемирного экономического форума (ВЭФ), которые проводят передовые исследования в данной области. В дискуссиях также принял участие представитель Банка международных расчетов.

В заседании клуба участвовали главы центральных банков следующих стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Греции, Грузии, Израиля, Киргизии, Китая, Македонии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Хорватии, Черногории, Чехии. В клуб входят также управляющие центральных банков Украины, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Польши.