Профсоюзы поддержат изменение методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) с условием, что при расчете будет учитываться не только медианная зарплата, но и изменение стоимости продуктов питания, а также стоимости других товаров и услуг. Об этом сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

«Мы выдвинули свои условия, при выполнении которых это [изменение методики расчета МРОТ] может быть принято. Надо учитывать в том числе и стоимость продуктов питания, и стоимость товаров и услуг, то есть ориентироваться не только на медианную зарплату, а учитывать и реальное положение вещей с ценами», — сообщил он по итогам заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Шмаков добавил, что в случае выполнения условий ФНПР поддерживает изменение методики. «И самое главное — мы настаиваем на усилении роли российской трехсторонней комиссии при рассмотрении всех этих параметров», — уточнил он.

Ранее Шмаков в ходе выступления на форуме «Сообщество» заявил, что ФНПР считает недопустимым применение новой методики, потому что она рассчитана на то, что МРОТ будет отталкиваться не от расходов гражданина, а от доходов.