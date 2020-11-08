«БКС Мир инвестиций» предоставляет возможность получить статус квалифицированного инвестора дистанционно, сообщает пресс-служба брокера.

«Теперь наши клиенты могут получить статус квалифицированного инвестора дистанционно через мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» или в веб-кабинете. Достаточно заполнить электронное заявление о признании вас квалифицированным инвестором (в разделах «Сервисы» и «Еще») и подписать его с помощью кода из СМС, а также приложить выписку с банковского счета, подтверждающую наличие денежных средств в размере от 6 млн рублей», — говорится в релизе.

Напомним, что получить данный статус можно также в офисе «БКС Мир инвестиций», если клиент соответствует другим требованиям Центрального банка. Например, клиент может подтвердить наличие активов в ценных бумагах и/или в производных финансовых инструментах на сумму более 6 млн рублей или совершение за последний год сделок с финансовыми инструментами (в среднем не менее десяти раз в квартал, при этом не реже одной сделки в месяц на сумму от 6 млн рублей), или имеет определенный опыт работы / образование / аттестат (сертификат). Для этого нужно заполнить заявление о признании квалифицированным инвестором, приложив необходимые документы (отчеты брокера, доверительного управляющего, выписки из лицевого счета реестра и др.).

Квалифицированный инвестор — это особый статус участника рынка ценных бумаг, который дает возможность инвестировать во множество финансовых инструментов и нести повышенные риски. Квалифицированным инвесторам доступны иностранные акции и еврооблигации, которые не обращаются в России, структурные ноты с интересными условиями, инвестиции в IPO перспективных мировых стартапов, в иностранные ETF, а также в казначейские облигации США, но владельцам ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

