Московские новостройки подорожали за год на 15%, по итогам октября благодаря льготной ипотеке и ажиотажному спросу средняя цена квадратного метра в них достигла 220,7 тыс. рублей, подсчитали аналитики сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.

По данным компании, за последний месяц «квадрат» первичного жилья в столице подорожал на 4%. Год назад он был дешевле в среднем на 29 тыс. рублей. В старых границах столицы средняя стоимость квадратного метра достигла рекордных 236,3 тыс. рублей (плюс 14% за год). В Новой Москве «первичка» подорожала в годовом выражении на 24% — до 158,4 тыс. рублей за «квадрат». Новостройки же Московской области прибавили к цене 25% и продаются за 111,1 тыс. рублей за квадратный метр.

В октябре число заключенных в Москве за месяц договоров долевого участия (ДДУ) впервые превысило 11 тыс. В столице зарегистрировали 11,4 тыс. ДДУ на жилье (плюс 14% за месяц, плюс 70% в годовой динамике). В целом на первичном рынке Московского региона в октябре зарегистрировано 18,3 тыс. ДДУ — это абсолютный максимум за всю историю, отмечается в сообщении сервиса.

Аналитики ЦИАН связывают рекордные продажи в первую очередь с имевшимися ожиданиями завершения программы льготной ипотеки.

«Октябрь должен был стать последним месяцем субсидии, что привело к концентрации спроса на небольшом временном отрезке. Пролонгация программы «снизит градус» и позволит перераспределить спрос еще на восемь месяцев, поэтому до конца года мы рассчитываем на стабильный спрос, но, скорее всего, уже без новых рекордов. Стимулом для покупки является сегодня не только доступная ипотека, но и неопределенная геополитическая ситуация, а вместе с тем — высокая волатильность рубля», — приводится в сообщении комментарий главы аналитического центра компании Алексея Попова.