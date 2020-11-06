С января 2021 года 90% микрофинансовых институтов (небольшие микрокредитные компании (МКК) и кредитные потребительские кооперативы (КПК) переходят под исключительный надзор саморегулируемых организаций (СРО). Готовность СРО к выполнению этой задачи, а также вызовы предстоящей надзорной деятельности обсудили участники заседания экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации.

«СРО будут собирать и анализировать отчетность малых микрофинансовых институтов и затем направлять обработанные сведения регулятору. Кроме того, СРО будут информировать Банк России о выявленных нарушениях, в том числе основаниях для вывода конкретной компании с рынка», — отмечается в материалах регулятора.

Под непосредственным надзором Банка России останутся микрофинансовые компании, крупные МКК и КПК. По данным ЦБ, который провел оценку контрольной деятельности СРО, за последние два года качество и детализация проверок, осуществленных саморегулируемыми организациями, значительно выросли. Дополнительно регулятор проводит специальное обучение СРО микрофинансовых организаций, КПК и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов для передачи надзорного опыта.

Программа обучения рассчитана до июля 2021 года. При этом Банк России продолжит контролировать исполнение СРО своих надзорных функций.

Плюсами подобного разделения полномочий представители саморегулируемых организаций назвали исключение дублирования запросов, мер воздействия, снижение нагрузки. Отмечалась также возможность СРО гибко реагировать на появление новых недобросовестных практик через внесение изменений во внутренние стандарты СРО.