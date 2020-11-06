Чистая прибыль ЮниКредит Банка по МСФО в январе — сентябре снизилась на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,415 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.



Чистый процентный доход банка уменьшился на 4,1% (до уровня в 29,6 млрд рублей), чистый доход по услугам и комиссии — на 20,1% (до 5,31 млрд). Операционные доходы почти не изменились и составили 37,941 млрд рублей.

Операционные расходы достигли 15,756 млрд рублей, увеличившись на 9,7%.

Активы банка с конца 2019 года выросли на 8,5% и на 30 сентября были равны 1,331 трлн рублей, обязательства увеличились на 10,3%, составив 1,117 трлн.