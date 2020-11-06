Агентство по страхованию вкладов в октябре 2020 года направило на расчеты с 36,8 тыс. кредиторов 121 ликвидируемого банка 5,7 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте АСВ.

Всего с начала 2020 года на расчеты со 168,8 тыс. кредиторов 257 ликвидируемых банков направлено свыше 60,2 млрд рублей.

По состоянию на 1 ноября 2020 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 355 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 48%. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68%, второй очереди — на 36,7%, третьей очереди — на 32,7%.



На 1 ноября 2020 года агентство осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 353 кредитных организациях.