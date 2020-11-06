Минтруд РФ подготовил проект указа об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, чей среднедушевой доход с учетом ежемесячной выплаты на детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Начиная с 1 января 2021 года ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — говорится в проекте указа.



В Минтруде сообщали, что размер пособия в 2020 году составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей, уточняет ТАСС.