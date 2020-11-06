Основные фондовые торги в РФ завершились в пятницу в плюсе, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 895,62 пункта. Индекс РТС повысился на 0,64% — до отметки 1 178,28.

Акции «Полюса» выросли в цене на 3,15%, «Норильского никеля» — на 2,49%, Mail.ru — на 2,39%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,14%, «Магнита» — на 1,68%, «Яндекса» — на 1,03%, «Газпрома» — на 0,96%, СберБанка — на 0,39%, Московской биржи — на 0,01%. Бумаги МТС подешевели на 0,15%.



«К пятнице энтузиазм покупателей на российском фондовом рынке пошел на спад: пока никто не спешит фиксировать прибыль, полученную за последние несколько торговых дней, но и покупать тоже мало кто продолжает. Шансы на победу Джо Байдена, кандидата в президенты США от демократов, растут... инвесторы настороженно наблюдают за риском», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.