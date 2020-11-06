Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов от ЛДПР о ежегодной выплате 10 тыс. рублей родителям школьников в связи с началом учебного года. Об этом говорится в проекте отрицательного заключения Кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект дает проживающим на территории РФ родителям (опекунам, попечителям) школьников, имеющих российское гражданство, право на получение один раз в год денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей.

В Госдуме разработали законопроект о выплатах на подготовку к школе Выплаты предлагается установить в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

«Законопроектом не определены какие-либо требования для получателей денежной выплаты, кроме необходимости проживания на территории РФ. Отсутствие дополнительной конкретизации условий получения денежной выплаты может привести к рискам получения указанной выплаты лицами, не принимающими участия в воспитании и содержании ребенка, а также использования предоставляемой денежной выплаты на иные цели», — говорится в проекте отзыва.

Правительственная комиссия отметила, что законопроект предусматривает подачу заявления и необходимых документов для получения денежной выплаты, но не устанавливает их перечень. «Финансирование расходов, связанных с реализацией законопроекта, авторами предлагается осуществлять за счет средств Фонда национального благосостояния, что не соотносится с целями создания указанного фонда», — говорится в проекте заключения.



«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в Кабмине.