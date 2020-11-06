Займы от микрофинансовых организаций к началу октября получили почти 4,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, что стало возможно в том числе благодаря докапитализации государством МФО с госучастием во II и III кварталах на 13 млрд рублей. Об этом говорится в материале Центробанка «Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования» .

За несколько месяцев было распределено более половины полученных средств — около 8 млрд рублей, указывает регулятор. В топ-десятку регионов, на которые пришлась четверть всего объема выдач, вошли Республика Крым и Севастополь, Псковская, Нижегородская области, Хабаровский край, Рязанская область, Якутия, Новосибирская область, Камчатский край и Удмуртия.



Значительная часть выдач пришлась на микрозаймы для покрытия непредвиденных издержек и поддержания операционной деятельности компаний (на выплату заработной платы, погашение срочных обязательств перед поставщиками и т. д.). Потребности МСП в подобном финансировании покрывали в основном крупнейшие региональные игроки.

Предприниматели в России стали чаще брать микрозаймы Больше всего среди занятых бизнесом брать ссуды стали самозанятые — их доля увеличилась с 6,7% до 8,7%, доля учредителей компаний выросла за год на 0,3 п. п. и составила 2,9%, доля индивидуальных предпринимателей осталась на прежнем уровне — около 5,5%.

Более 50% МФО одобряют займы компаниям с ухудшившимся финансовым положением при условии нормального финансового состояния до пандемии, а также компаниям из наиболее сильно пострадавших отраслей. 55% МФО не изменили скоринг-систему и устанавливаемые лимиты, при этом упростили процесс рассмотрения заявок. В 50 регионах начали действовать новые «гибкие» продукты для МСП, следует из материалов регулятора.

Там также отмечается, что МФО, финансирующие МСП, постоянно получают заявки на реструктуризацию долга и кредитные каникулы — в большинстве компаний уже реструктурировано от 20% до 40% действующих договоров. Треть организаций отмечают ухудшение платежной дисциплины некоторых категорий заемщиков.



Более 50% компаний (33% портфеля государственных МФО) зафиксировали повышенный спрос на микрозаймы со стороны новых заемщиков. Некоторые компании, работающие в основном с повторными заемщиками, отметили приход новых заемщиков после докапитализации МФО со стороны государства. По-прежнему наблюдается небольшое число заемщиков, ведущих деятельность менее шести месяцев. По оценкам большинства компаний, спрос со стороны нового бизнеса значительно ниже, чем со стороны более зрелых игроков.

