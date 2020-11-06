Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, совершившего захват заложников в одном из банков в центре Москвы. Об этом сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.

«Собранные следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Алексея Барышникова. Он совершил запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное частью 2 статьи 206 УК РФ (захват заложников)», — говорится в релизе.

Следствием и судом установлено, что днем 23 мая 2020 года мужчина зашел в отделение банка, расположенное на улице Земляной Вал в Москве. Проследовав в зону ожидания, он сообщил присутствующим о минировании помещения и захвате людей в качестве заложников, при этом он демонстрировал устройство с кнопкой активации. Налетчик стал выдвигать требования различного характера. Сотрудникам банка удалось сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

В ходе спецоперации подозреваемый был задержан, а все заложники освобождены, отмечается в сообщении.

Суд арестовал захватившего заложника в отделении Альфа-Банка в Москве Он пробудет под арестом до 23 июля.

«Следственными органами в ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Судом принято решение о применении к Барышникову принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — указывают в СК.



Ранее сообщалось, что инцидент имел место в отделении Альфа-Банка.