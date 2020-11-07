Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило пяти российским банкам, находящимся в иностранной собственности, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Речь идет об Эйч-Эс-Би-Си Банке (HSBC), ИНГ Банке, СЭБ Банке, «Бэнк оф Чайна» и Чайна Констракшн Банке. Полный список их рейтингов приводится в релизе Fitch .

Рейтинги отражают мнение аналитиков о высокой степени готовности материнских групп оказать поддержку российским «дочкам» в случае необходимости. «Стабильный» прогноз отражает аналогичный прогноз по суверенному рейтингу России. Уровень РДЭ банков в иностранной валюте ограничен страновым потолком по России.



Fitch не присваивает данным банкам рейтинги поддержки из-за их высокой зависимости от материнских групп в организации бизнеса, фондировании и риск-менеджменте.