АКРА подтвердило Международному банку экономического сотрудничества кредитный рейтинг по международной шкале на уровне «A-», прогноз — «стабильный», по национальной шкале — «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг Международного банка экономического сотрудничества обусловлен его высокими финансовыми показателями, основанными на сильной оценке достаточности капитала, удовлетворительной оценке риск-профиля, адекватной оценке фондирования и ликвидности, а также умеренно сильной оценке структуры собственности и степени поддержки банка странами-акционерами», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, с конца 2019 года по 30 июня 2020-го общий объем активов банка увеличился более чем на 13% (с 651 млн до 739 млн евро), что в основном обусловлено ростом кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. Кредитный портфель МБЭС на 30 июня 2020-го составлял около 47% всех активов банка.

По состоянию на 30 июня 2020-го показатель чистого стабильного фондирования и показатель покрытия ликвидности составляли 125% и 113% соответственно.

