ВТБ запустил пилотный проект по выдаче кредитов на исполнение государственного и муниципального заказа клиентам среднего и малого бизнеса, говорится в релизе финучреждения.

Заемные средства предоставляются под залог имущественных прав по финансируемому контракту. График платежей по кредиту синхронизирован с поступлениями от заказчика.

«Кредит на госзаказ» выдается на сумму от 5 млн до 50 млн рублей на срок от одного месяца до трех лет. Для оформления кредита требуется такой же перечень документов, что и для получения гарантии на исполнение обязательств по контракту.

Выдача разовых кредитов и траншей по невозобновляемой кредитной линии в рамках продукта «Кредит на госзаказ» осуществляется в соответствии с графиком расходов на исполнение обязательств по контракту.