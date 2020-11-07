Актив Банк начал использовать в ДБО для юридических лиц платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl на базе решения BSS, говорится в совместном релизе компаний.



Клиенты банка получили возможность безопасно подтверждать свои финансовые трансакции в интернет- и мобильном банке одним движением по экрану мобильного устройства.

«Ключевое преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, например одноразовым паролем в СМС-сообщении или в push-уведомлении, состоит в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам трансакции, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Важной особенностью решения является также и то, что подпись трансакции может формироваться как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Таким образом, для подтверждения операций со смартфона наличие доступа к сети Интернет в момент проведения операций не требуется», — отмечается в сообщении.



Платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl разработана компанией SafeTech.

