Банк «Левобережный» изменил пакеты расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и ИП. Теперь клиент, подключив один из пакетов РКО, может не контролировать объем поступлений на расчетный счет. Это возможно благодаря снятию ограничений по максимальным кредитовым оборотам, говорится в релизе финучреждения.

«Ранее одним из критериев выбора бизнес-пакета был объем поступлений на расчетный счет. Клиенту приходилось отслеживать свои обороты за отчетный период. Теперь все ограничения по объему поступлений сняты, клиент выбирает пакет с необходимым наполнением и свободно работает без дополнительных задач контроля», — отмечается в сообщении.

