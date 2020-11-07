Компания «МТС», МТС Банк и УК «Система Капитал» запустили услугу торговли на бирже для физических лиц. Новый сервис доступен в мобильном приложении «МТС Инвестиции», говорится в релизе МТС Банка.

МТС Банк осуществляет функции брокера, УК «Система Капитал» предоставляет услуги доверительного управления и управления ПИФами. Пользователи приложения «МТС Инвестиции» могут инвестировать в паевые фонды и стратегии доверительного управления, открывать брокерские счета и самостоятельно торговать ценными бумагами на бирже.

«Сервис ориентирован как на начинающих, так и на более опытных частных инвесторов, желающих достичь оптимальной доходности своих инвестиций. Все операции, в том числе первичное открытие счета, доступны онлайн и занимают несколько минут. Подписание документов также осуществляется онлайн и не требует визита в офис. В приложении настроен просмотр информации о торгуемых инструментах с удобным интерактивным графиком и экономических новостей, влияющих на котировки ценных бумаг. Новые возможности сервиса доступны в App Store и в Google Play. Действующим клиентам достаточно обновить мобильное приложение», — сказано в сообщении.