Росбанк расширил функционал сервиса «Интернет-клиент» для крупного и среднего бизнеса: теперь компаниям, подключившим РКО, доступно дистанционное оформление зарплатного проекта, говорится в релизе финучреждения.

«Чтобы оформить зарплатный проект, необходимо заполнить короткую анкету, указав численность сотрудников и средний уровень заработной платы, и выбрать один из вариантов автоматически сформированных предложений. После этого клиент получает готовое коробочное предложение с описанием условий обслуживания. Подписание документов осуществляется с помощью электронной подписи также дистанционно», — сказано в сообщении.

Для клиентов, которым не подойдут автоматически сформированные предложения по зарплатным проектам, предусмотрен индивидуальный подбор условий обслуживания. В этом случае информация о клиенте будет отправлена менеджеру по обслуживанию зарплатных клиентов для обсуждения потребностей компании.

Все операции, которые раньше выполнял сотрудник банка (создание специальной заявки для согласования условий обслуживания, подписание с клиентом необходимых документов, отправка их на регистрацию), теперь происходит автоматически, уточнили в банке.