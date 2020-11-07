Правительство одобрило поправки к проекту федерального бюджета на 2021—2023 годы.

Документ учитывает поручения президента и правительства, замечания и предложения Госдумы, Счетной палаты, главных распорядителей бюджетных средств.

Теперь пакет поправок направят в Госдуму. На прошлой неделе депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении, второе запланировано на 24 ноября.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств бюджета и позволят обеспечить поддержку людей и экономики.

«Получатели средств сразу смогут ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений», — добавил он.

В Минфине, в свою очередь, рассказали, что поправки перераспределяют в 2021 году 1,5 трлн рублей, в 2022-м — 929 млрд, а в 2023-м — 1,05 трлн.

Два основных блока поправок касаются нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также общенационального плана восстановления экономики. Третья группа поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений. В частности, в следующем году регионам дополнительно выделят 100 млрд рублей (всего — 130,3 млрд).