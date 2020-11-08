Более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета Москвы на три года из-за нанесенного ущерба во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-1» мэр столицы Сергей Собянин.

«Бюджету города был нанесен вообще огромный удар во время пандемии. На следующий год и последующие мы будем занимать. За три года заимствования в проекте бюджета поставлено более 700 миллиардов рублей», — сказал Собянин.

Власти Москвы не сократят расходы бюджета в 2021 году даже с учетом снижения доходов из-за пандемии, для этого город впервые более чем за десять лет выйдет на рынок заимствований. Расходы бюджета Москвы в 2021 году могут оказаться на уровне 2020-го и составить 3,15 трлн рублей. Всего в следующем году планируется привлечь до 396 млрд рублей.

Правительством Москвы сформирован социально ориентированный бюджет. Более 56% расходов города (это 1,8 трлн рублей) будет направлено на социальную сферу. Расходы на здравоохранение, которое стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года, вырастут на 12% до 447,1 млрд рублей. Также увеличиваются расходы столицы на оказание социальной поддержки жителям Москвы в денежной и натуральной формах.