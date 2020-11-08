Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой выделить средства социально незащищенным гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок.

Миронов предложил рассмотреть возможность предоставления дополнительных федеральных социальных выплат на приобретение средств индивидуальной защиты инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям.

Кроме того, лидер фракции призвал проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам.