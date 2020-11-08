С 2021 года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал «Госуслуги». Соответствующее постановление, вносящее изменения в необходимые для этого акты, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь для получения мер социальной поддержки гражданам не придется представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). До конца 2020 года в ней будут собраны сведения обо всех законных представителях граждан (опекунах, попечителях, родителях)», — говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун, — от детских пособий и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание.

Кроме того, включение сведений в ЕГИССО позволит защитить граждан, от имени которых действуют законные представители. Например, если опекун или попечитель будет совершать юридически значимое действие от имени представляемого им гражданина — покупать квартиру или давать согласие на сделку, его права можно будет проверить в государственной информационной системе.