Порядок оформления мелких аварий может быть изменен — такой сценарий сейчас прорабатывается МВД, экспертным центром Probok.net и правительством Москвы, пишет «Коммерсант» . В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина пояснили, что МВД должно проверить долю погибших в результате «повторных» ДТП в столице (наезды во время оформления аварий). Если она превышает 10% от общего числа жертв ДТП в Москве, то правила порядка оформления аварий будут скорректированы.

По данным ГИБДД, с начала 2020 года произошло более 3 тыс. аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили. В Москве число таких ДТП падает, но число погибших в них растет. В дептрансе Москвы считают, что 40% аварий, связанных с наездом на другое авто, происходят в результате оформления другого ДТП — причем чаще всего на МКАД. В условиях плотного трафика наезд на стоящий на трассе автомобиль «статистически неизбежен», независимо от причин остановки, полагает замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Александр Евсин. Руководство Госавтоинспекции не считает, что речь идет о негативном тренде. Из открытых данных следует, что за девять месяцев 2020 года 13% всех погибших на дорогах в Москве стали жертвами аварий, связанных с наездами на стоящие авто.

Приложение «Помощник ОСАГО» готово к запуску на всю РФ в ноябре, проходит тестирование Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» функционально полностью готово к запуску для применения на всей территории России. В ноябре продолжится тестирование приложения, поскольку часть тестовых операций пришлось продлить из-за ограничений, связанных с коронавирусом, сообщили в пресс-службе трех страховых ассоциаций, включая Российский союз автостраховщиков.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) напомнили, что водители в рамках европротокола уже могут пользоваться приложениями «ДТП. Европротокол» и «Помощник. ОСАГО». Однако «Помощник. ОСАГО» пока не позволяет подавать электронное заявление на выплату, поэтому нужны поправки к законам об ОСАГО, организации страхового дела и т. д. Законопроект об этом уже рассматривается Госдумой, говорят в РСА.

В ЦОДД Москвы уже готовят предложения по изменению порядка оформления ДТП. Там пояснили, что необходимо предусмотреть случаи, когда водитель может покинуть место ДТП и оформить аварию на обочине. В ЦОДД также заметили, что применяемый сегодня знак аварийной остановки «не выполняет свою функцию и не информирует других участников движения из-за конструкции, размера и недостаточной отражающей способности.