В экосистеме «Сбера» появились «СберУслуги». Это сервис для поиска и заказа услуг специалистов для выполнения срочных или повседневных работ.

Как поясняют в СберБанке, речь идет о «первой в России платформе, обеспечивающей безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через «Сбер ID», а участники сделки будут застрахованы в экосистеме «Сбера».

С помощью сервиса можно будет выбрать исполнителей для различных видов задач в таких сферах, как образование, красота и здоровье, ремонт техники, уборка и многие другие. «СберУслуги» позволят пользователям решать свои задачи с помощью мобильного приложения.

Для выбора подходящего исполнителя заказчики смогут заранее подробно ознакомиться с профилями специалистов, ценами на все виды работ и открытыми отзывами. На сервисе будет также представлен рейтинг мастеров. Оценить специалиста можно будет только после получения и оплаты услуги, что, как подчеркивают в «Сбере», обеспечит честность и прозрачность отзывов об исполнителях.

В «СберУслугах» представлены только исполнители, официально зарегистрированные как самозанятые и прошедшие идентификацию через «Сбер ID». «Комиссия с исполнителей в сервисе берется только в случае совершения сделки между заказчиком и исполнителем», — отмечается в релизе.

Сейчас сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а в дальнейшем заработает во всех регионах России. Чтобы присоединиться к «СберУслугам», нужно скачать приложение в Google Play или App Store, а также пройти регистрацию в сервисе через «Сбер ID».