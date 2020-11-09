📰 Вокруг рубля по-прежнему сохраняются риски, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Давление на нефть вернулось в конце недели на фоне рекордов заболеваемости и смертности от коронавируса в мире. Ухудшение цифр грозит ужесточением карантинных мер по всему миру, что вредит спросу на нефть. В ближайшие дни и недели рублю предстоит очень сложная балансировка между давлением на нефть из-за страхов перед падением спроса и общим усилением рынков. Вполне реальным видится сценарий ослабления доллара до 76 рублей, а евро — до 90.

📰 Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий попросила вице-премьера Дмитрия Чернышенко перенести на неопределенный срок вступление в силу закона об обязательной предустановке отечественного софта на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Об этом пишет «Коммерсант» . Чиновники до сих пор не объяснили, какое ПО и в каком порядке устанавливать на устройства, поясняют участники рынка. Соответствующее постановление пока только прорабатывается в правительстве.

📰 Пандемия затормозила переход на электронные паспорта, прототип которых был представлен еще в прошлом году, дискуссии о том, что придет на замену привычным книжкам, так и не завершены, пишет «Российская газета» . Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал о том, какими могут быть электронные паспорта, а также о будущем наличных денег и новых перспективных технологиях, которые развивает главный «печатный станок» страны.

📰 В рейтинге крупнейших иностранных компаний в России сменился лидер, пишет Forbes Russia . «Ашан», который лидировал в рейтинге с 2016 года, оказался на пятой позиции. Список возглавила «Рено Россия», выручка компании в прошлом году достигла 435,5 млрд рублей. Philip Morris International, «Фольксваген Груп Рус» и «Леруа Мерлен Восток» заняли второе, третье и четвертое место соответственно.