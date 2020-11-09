Сохранение темпов убыли населения РФ на текущем уровне сделает 2020-й пятым годом подряд, когда естественная убыль населения увеличивается. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой, передает ТАСС.

«Естественная убыль населения в январе — августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тыс. человек, существенно превысив не только аналогичный показатель 2019 года (219,2 тыс. человек), но и естественную убыль за 2019 год в целом — 317,2 тыс. человек. При сохранении до конца года указанной тенденции 2020 год станет пятым годом роста естественной убыли населения», — говорится в приложении к докладу.

Ведомство отмечает, что численность постоянного населения РФ на 1 сентября 2020 года составила 146,5 млн человек, сократившись с начала года на 277,8 тыс. человек, или на 0,19%. За аналогичный период предыдущего года население уменьшилось на 52,5 тыс. человек, или на 0,04%. При этом на фоне карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 19,9%.

Только лишь мероприятия национального проекта «Демография» не позволят переломить негативную ситуацию по рождаемости в России, считают в СП. «Реализацией только нацпроекта «Демография» проблемы повышения рождаемости не решить. В этой связи с учетом долгосрочных демографических тенденций особенно актуальной становится выработка новых эффективных мер, переход к проактивной демографической политике», — отмечается в докладе.

Там указано, что с 2016 года наблюдается увеличение естественной убыли населения (с 2,3 тыс. человек в 2016 году до 316,2 тыс. человек в 2019 году, за январь — июль 2020 года естественная убыль составила 316,3 тыс. человек, или 150,8% к аналогичному периоду 2019 года). В целом по стране в январе — июле 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе — июле 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ превышение составило 1,5—2,4 раза.

В январе — июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в России отмечалось снижение числа родившихся в 78 регионах и увеличение числа умерших в 62 субъектах РФ.

Продолжает снижаться рождаемость (в 2016 году родилось 1,9 млн человек, в 2019 году — 1,5 млн человек, в январе — июле 2020 года — 811,7 тыс. человек, или 94,3% от показателя аналогичного периода 2019 года), суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,762 в 2016 году до 1,503 в 2019 году (при плане, установленном в нацпроекте «Демография» на 2019 год, на уровне 1,63). «Естественный рост численности населения не предусматривается и в демографическом прогнозе Росстата до 2035 года, опубликованном 26 декабря 2019 года. Установленного в нацпроекте значения по суммарному коэффициенту рождаемости (1,7) планируется достичь лишь к 2033 году по высокому варианту прогноза Росстата», — отмечается в докладе.



Реализация нацпроекта «Демография» стартовала в России в 2019 году. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова.