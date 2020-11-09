Российские фондовые индексы растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,85% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 920,35 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,25% — до отметки 1 193,02. К 10:14 рост ускорился до 1,03% и 1,71% соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть идут вверх после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы… судя по всему, выйдут в плюс, получая поддержку от роста мирового аппетита к риску», — спрогнозировала эксперт. По ее мнению, на этой неделе «у фондовых площадок еще остается нереализованный потенциал роста».