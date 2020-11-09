Темпы роста цен до конца 2020 года могут увеличиться. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой, передает ТАСС.

«До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2—0,3% в месяц», — отмечается в приложении к докладу.

МЭР прогнозирует инфляцию в России в ноябре на уровне 0,4% В «Картине инфляции» отмечается, что годовая инфляция на уровне около 4% в октябре превысила ожидания МЭР.

Ведомство указывает, что удорожание услуг по итогам девяти месяцев 2020 года было незначительным — 2,35%. Динамика цен на услуги формировалась на фоне низкого спроса и в условиях сохраняющихся ограничений на работу предприятий сферы услуг.



По итогам III квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%.