Наименьшую часть своего дохода на выплаты по кредитам в октябре 2020 года направляли работники из сфер «Информационные технологии» (13,8%), «Телекоммуникации и связь» (16,2%) и «Маркетинг, реклама и PR» (20%), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Наибольший показатель долговой нагрузки — у работников охранных предприятий (35,7%), «Фармацевтики и медицины» (33,6%) и социальной сферы (33%).

Самая высокая динамика роста показателя долговой нагрузки за полгода отмечена у сотрудников, работающих в охранных структурах (+2,7 п. п.), СМИ (+2,3 п. п.) и социальной сфере (+2,1 п. п.). Сфера продаж стала единственной отраслью, где у работников немного снизился показатель долговой нагрузки (-0,3 п. п.).

Меньше всего на выплаты по кредитам из своего дохода тратят представители топ-менеджмента (14,6%) и мидл-менеджмента (20%). В то же время самый большой показатель долговой нагрузки отмечается у работников административно-хозяйственного персонала (31,2%) и рабочих специальностей (30,8%). У инженерно-технического персонала предприятий и организаций данный показатель находится на уровне 23%.