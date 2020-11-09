Мосгорсуд признал законным заключение под стражу исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление Пресненского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты — без удовлетворения», — сказал представитель суда.

​СК просит отпустить топ-менеджера банка «Траст» Хабарова из СИЗО под домашний арест Михаила Хабарова задержали ранее в октябре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Хабаров обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Банкир вину не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.