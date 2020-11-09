Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, на законность долга структуре СберБанка в размере более 28 млрд рублей, говорится в материалах суда. Должник обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 24 июля, когда было удовлетворено заявление ООО «СБК» («СберБанк Капитал») о включении долга перед ним в реестр требований кредиторов Мазурова.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня по заявлению компании Persit Services Inc. признал Мазурова банкротом. В отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. В реестр его кредиторов включено требование заявителя в размере 2,08 млн рублей. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Алексей Харланов.

Апелляционный суд отменил определение арбитража Москвы от 29 января, когда в отношении Мазурова была введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Компания ссылалась на наличие у Мазурова просроченной свыше трех месяцев кредиторской задолженности, размер и основания которой установлены вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда Москвы от 29 ноября 2018 года. Апелляционная инстанция посчитала, что Мазуров не имеет отвечающего критериям достаточности источника доходов, также должником не представлен план реструктуризации долгов. Кроме того, Мазуров, отклонившись от добросовестного поведения, длительное время не предпринял никаких действий для погашения установленной вступившим в законную силу решением суда задолженности, говорится в постановлении арбитража.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у СберБанка. Суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы. По мнению стороны защиты, инкриминируемое Мазурову деяние было совершено в сфере предпринимательской деятельности, что не предполагает избрания столь строгой меры пресечения, как арест.