Банк России установил официальные курсы валют на 10 ноября.

Курс доллара понизился на 23,6 копейки, составив 76,9515 рубля (77,1875 рубля на 9 ноября). Курс евро вырос на 14,39 копейки до 91,4953 рубля (с 91,3514 рубля на 9 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,12 рубля (минус 29 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:06 мск стоил 91,55 рубля (минус 46 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 76,75 до 77,35 рубля за доллар и от 91,29 до 92,42 рубля за евро.