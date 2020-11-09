Объем Фонда национального благосостояния на 1 ноября текущего года составил 13 трлн 298 млрд 628,4 млн рублей. Такие данные приводятся в свежей сводке Минфина РФ «О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния» .

«По состоянию на 1 ноября 2020 года объем ФНБ составил 13 трлн 298 млрд 628,4 млн рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год… что эквивалентно 167,632 млрд долларов США», — указано в материале.

Ранее Минфин сообщал, что на 1 октября объем ФНБ составил 13 трлн 733,051 млрд рублей (12,1% прогнозируемого ВВП на 2020 год), что эквивалентно 172 млрд 342,8 млн долларов.

Таким образом, за месяц объем ФНБ сократился на 434 млрд 422,6 млн рублей (в долларовом эквиваленте — на 4 млрд 710,8 млн долларов).

Силуанов: объем ФНБ к концу 2020 года составит около 12,5 трлн рублей Он также выразил надежду, что не придется тратить средства фонда больше, чем запланировано.

Минфин в сегодняшнем сообщении указывает, что, в частности, в октябре 2020 года средства ФНБ в сумме 50 млрд рублей были размещены в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» в количестве 833 333 333 штук по цене 60 рублей за одну акцию.

Помимо прочего в октябре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 640,7 млн долларов США, 544 млн евро и 109,6 млн британских фунтов стерлингов была реализована за 110 млрд 331,1 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита.

На 1 ноября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещен 51 млрд 887,4 млн долларов США, 44 млрд 705,5 млн евро, 8 млрд 658,6 млн фунтов стерлингов, 278,7 млн рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 579 млрд 964,4 млн рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено 3 млрд долларов, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 254 млрд 846,2 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138 млрд 433,9 млн рублей. В обыкновенные акции СберБанка вложено 2 трлн 289 млрд 74,2 млн рублей, в обыкновенные акции «Аэрофлота» — 47 млрд 483,3 млн (в обоих случаях речь идет о рыночной стоимости, рассчитанной на основании средневзвешенной цены акций за 30 октября 2020 года).

По состоянию на 1 ноября объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 9 трлн 145 млрд 516,8 млн рублей, или 115 млрд 281,1 млн долларов (8% прогнозируемого ВВП-2020). Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2019 года по 31 октября 2020 года составила 1 млрд 92,7 млн долларов, что эквивалентно 86 млрд 684,1 млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 октября 2020 года — 2 трлн 203 млрд 328,1 млн рублей.



Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 256 млрд 475,6 млн рублей, что эквивалентно 3 млрд 320,26 млн долларов.