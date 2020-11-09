«Первое коллекторское бюро» (ПКБ) выплатило банку «Восточный» 2,5 млрд рублей, в растрате которых обвиняется основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Об этом на заседании Верховного суда сообщил представитель потерпевшего миноритария банка Шерзода Юсупова.

«Банк получил деньги, сумму около 2,5 миллиарда рублей, и потому мы отказываемся от гражданского иска по делу», — сообщил представитель Юсупова.

Ранее «Восточный» заключил с принадлежащим фонду Baring Vostok «Первым коллекторским бюро» соглашение, в рамках которого банк получит 2,5 млрд рублей и откажется от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела против Майкла Калви.

«Восточный» сообщил о соглашении по возмещению ущерба по делу Калви Банк «Восточный» и ПКБ достигли соглашения.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от «Восточного» в 2015 году, был зачтен уступкой акций.