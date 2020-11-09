Снижение потребительских расходов, которое проявилось в конце октября, не было выбросом или аномалией, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка «СберИндекс».

В период со 2 по 8 ноября существенного улучшения в ситуации с тратами россиян не произошло. Изменение составило минус 8,3% в годовом выражении после снижения на 10,8% неделей ранее. За последние четыре недели спрос сократился на 6%.

Общая динамика остается самой слабой с конца мая. Сохраняется снижение расходов в непродовольственных товарных категориях (минус 3,4%) и секторе услуг (минус 28,1% г/г).

Индекс потребительской активности, рассчитываемый на портале SberIndex.ru, за неделю упал на 3,5 пункта — до 67,8 п. «Это соответствует уровням «вялого» воскресенья, когда многие остаются дома или совершают минимум покупок», — отмечают аналитики «СберИндекса» .

Траты на продовольствие характерно растут (3,1% в годовом выражении), cохраняется высокий спрос на лекарства и медицинские товары (28,4%).

Продолжает сокращаться спрос на все виды пассажирских перевозок. Расходы на авиа- и железнодорожные билеты снижаются на 57—58%, быстро падают траты на городской транспорт (минус 40,5%), каршеринг и такси (минус 25,6%).