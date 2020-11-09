Почта России может продлить проект по повышению зарплат своим сотрудникам в 2021 году. Об этом журналистам сказал гендиректор компании Максим Акимов в кулуарах «Недели российского ретейла».

«Мы оцениваем сейчас свои возможности, у нас большое желание внутреннее его продлевать точно», — сказал он.

Однако, отметил Акимов, это частично будет зависеть от финансовых показателей. «Много будет зависеть от наших финансовых возможностей, от рынка.... Это одна из задач, которую мы декларируем в стратегии: чтобы зарплата росла быстрее, чем по стране», — сказал он, отвечая на вопрос о продлении проекта по повышению зарплат своим сотрудникам в следующем году.

Также он сообщил, что Почта России до конца года должна представить обновленную стратегию развития компании. Сейчас обсуждаются основные положения стратегии, добавил гендиректор компании.

Почта России с 1 мая 2019 года запустила полуторагодичную программу по повышению зарплат более 210 тыс. сотрудников (почтальонов, операторов почтовой связи, начальников отделений и их заместителей) на 20%, для чего в фонд оплаты труда инвестировано 11,5 млрд рублей. Программа поэтапная и завершится в ноябре 2020 года.