В Госдуму внесен законопроект об увеличении срока бюджетного кредита для субъекта РФ. Документом предлагается внести поправки в Бюджетный кодекс. Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предлагается увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его возврата не позднее 1 декабря.

«Увеличение срока предоставления бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета позволит субъектам РФ (муниципальным образованиям) обеспечить устойчивое планирование и исполнение бюджетов, а также позволит ряду регионов и муниципальных образований отказаться от заимствований в коммерческих банках и, соответственно, сократить расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга», — сказано в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, поправки были разработаны во исполнение поручения президента РФ по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября 2020 года.



На данный момент в соответствии с законодательством увеличен срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета с 90 до 180 дней при условии его возврата не позднее 25 ноября. «Предлагаемые внесенным законопроектом изменения в условиях сложной макроэкономической ситуации и снижения поступления доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов направлены на обеспечение возможности финансирования расходов, связанных с реализацией указа президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и будут содействовать целям обеспечения долговой устойчивости региональных и местных бюджетов», — подчеркивают в Думе.