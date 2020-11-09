Держателям банковских карт Mastercard Газпромбанка стал доступен мобильный платежный сервис «Кошелек Pay». Для проведения операции достаточно поднести телефон к терминалу, который поддерживает систему бесконтактной оплаты. Сервис встроен в приложение для хранения банковских и дисконтных карт «Кошелек».

«Для того чтобы начать пользоваться платежным сервисом «Кошелек Pay», необходимо скачать бесплатное приложение «Кошелек» на смартфон и добавить банковскую карту. Система соответствует международным стандартам безопасности: данные карты зашифрованы надежными алгоритмами и благодаря технологии токенизации при оплате реквизиты карты не передаются продавцу», — говорится в релизе.



Отмечается, что бесконтактная оплата покупок и услуг с помощью «Кошелек Pay» возможна по всему миру.

Сервис «Кошелек Pay» доступен на всех Android-смартфонах с поддержкой NFC. Чтобы добавить карту банка в приложение, необходимо ввести ее реквизиты вручную или считать их с помощью NFC-модуля смартфона.

